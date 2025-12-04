Ayuntamiento y Atlético La Paz fortalecen los Centros Impulso de fútbol en La Paz con nueva metodología

El Ayuntamiento de La Paz dio un paso estratégico para fortalecer el desarrollo deportivo en zonas prioritarias al anunciar la colaboración formal entre la Dirección Municipal del Deporte y el Club Atlético La Paz.

Una alianza que busca mejorar el desempeño y la formación integral de jóvenes futbolistas en los Centros Impulso, como parte del programa internacional La Paz Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO.

Guillermo Ortalejo Hernández, director municipal del Deporte, explicó que esta sinergia permitirá llevar a los Centros Impulso la experiencia técnica y metodológica del club profesional.

“El Club Atlético La Paz y la Dirección Municipal del Deporte somos parte de la Red de UNESCO, tenemos proyectos como Impulso y Atléticos por La Paz. Así que el Club con toda su estructura y experiencia nos ayudará a impactar en los Centros Impulso de fútbol”, señaló

El proyecto contempla la creación de una metodología conjunta, basada en el modelo de trabajo del club, que será aplicada para mejorar la preparación física, técnica y formativa de niñas, niños y jóvenes beneficiarios del programa.

Como primer paso, se pondrá en marcha un programa piloto en las colonias Ayuntamiento y Calafia, donde personal de ambas instituciones ya realizó recorridos para conocer las instalaciones, campos, promotores y deportistas que integran estos centros.

Ortalejo Hernández destacó que esta iniciativa será posible gracias al respaldo constante de la presidenta municipal Milena Quiroga, quien por cuarto año consecutivo ha garantizado recursos para mantener activo el Programa Impulso.

“Es un programa emblema de nuestra administración y se ha buscado el recurso necesario para que sigan operando nuestros centros”, afirmó.