El Ayuntamiento de Los Cabos aclara no tener competencia en conflicto por camino costero en Cabo del Este

Luego de que el pasado mes de abril el Gobierno del Estado reabriera el camino costero de Cabo del Este con el argumento de recuperar el acceso público a la playa, la empresa Vidanta promovió un juicio de amparo al considerar que dicha acción fue ilegal.

Ante el recurso legal interpuesto, medios de comunicación cuestionaron al secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, sobre si este conflicto afectaba en algún sentido a la administración municipal. Al respecto, el funcionario afirmó que el Ayuntamiento no forma parte del juicio, ya que no tiene facultades para intervenir en propiedad privada. Además, sostuvo que los caminos en cuestión dejaron de tener reconocimiento jurídico desde hace varios años.

“Primero mencionar que la administración municipal no está dentro de este conflicto judicial, hay que decirlo con todas sus letras. Al final del día los empresarios promovieron acciones jurídicas, pero como no estamos involucrados ni siquiera nos dieron parte del tema”.

Además el secretario general reiteró que no pueden intervenir porque es propiedad privada.

“Nos guste o no son terrenos de particulares, nosotros no determinamos eso. Son temas que vienen desde hace muchos años y que quedó claro que esos caminos jurídicamente ya no existían”.