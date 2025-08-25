Ayuntamiento de La Paz participa en limpieza del GUM previo a reapertura

Con escobas, herramientas de poda y brigadas de limpieza, el XVIII Ayuntamiento de La Paz, encabezado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, se sumó a las labores de rehabilitación en el Gimnasio de Usos Múltiples (GUM). El objetivo: dejar las instalaciones en condiciones adecuadas tras el periodo vacacional y previo al reinicio de actividades deportivas.

La jornada incluyó trabajos en las áreas de gimnasia, clavados en seco y exteriores, donde el personal de Servicios Públicos Municipales realizó limpieza general y poda de vegetación. Según la alcaldesa, estas acciones buscan “contribuir para que nuestros deportistas practiquen en espacios de mejor calidad”.

El GUM, sede de entrenamientos y competencias que han formado generaciones de atletas, es considerado un espacio estratégico para el talento deportivo sudcaliforniano. Por ello, el Ayuntamiento destacó la importancia de sumarse a la iniciativa, que contó también con la colaboración del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), la Dirección Municipal del Deporte y la Dirección General de Inclusión y Diversidad.

No obstante, más allá de la jornada de limpieza, persiste el reto de mejorar la infraestructura del recinto, pues el propio gobierno estatal ha reconocido que se requieren inversiones para modernizar las instalaciones. La limpieza es un primer paso, pero la expectativa de deportistas y familias es contar con espacios dignos, seguros y sostenibles.

