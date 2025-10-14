Ayuntamiento de La Paz mantiene estabilidad financiera y alista programa de empleo temporal: Milena Quiroga

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, aseguró que el Ayuntamiento capitalino no solicitará créditos adicionales para el cierre del ejercicio fiscal 2025, a diferencia del Gobierno del Estado, que recientemente anunció la contratación de deuda para obras de fin de año.

“En estos cuatro años no hemos tenido necesidad de pedir un crédito para finalizar el año. Hasta ahorita no hay proyección de hacerlo y esperemos que este año no sea la excepción”, declaró la presidenta municipal.

Quiroga Romero explicó que el mes de octubre representa el periodo con mayores descuentos en el pago del predial, lo que fortalece la recaudación local y permite cubrir compromisos financieros como aguinaldos y prestaciones a los 3,600 trabajadores del Ayuntamiento.

“Ahorita todavía no tenemos todo cubierto, pero la idea es recaudar lo suficiente para cumplir con todos nuestros compromisos con la base trabajadora”, puntualizó.

Durante la entrevista, la alcaldesa también respondió sobre las reparaciones deficientes del Sistema de Agua Potable (SAPA) en calles recién pavimentadas, un problema que ha causado inconformidad ciudadana. Reconoció la molestia y aseguró que se ha exhortado al personal de SAPA a mejorar la calidad de las obras.

“Ya exhortamos al equipo de SAPA para que hagan bien las reparaciones. Antes utilizaban escombro para delimitar, pero ahora queremos que se hagan bien los cortes de pavimento”, señaló.

Asimismo, Quiroga destacó que el Ayuntamiento mantiene actualizado el registro de baches y reportes ciudadanos en la plataforma “App La Paz”, disponible en la página oficial del municipio, con información en tiempo real sobre el avance de atención tras las lluvias.

Finalmente, anunció que este jueves se dará el banderazo del programa de empleo temporal, tras recibir más de 350 solicitudes en las primeras 24 horas de apertura de ventanillas. El proyecto beneficiará inicialmente a 100 personas, quienes realizarán labores de limpieza en camellones, parques y panteones.

