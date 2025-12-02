Ayuntamiento de La Paz cierra un carril del Malecón; buscan proteger a peatones y turistas

Seguridad y movilidad serán reforzadas en el Malecón de La Paz, Baja California Sur, mediante la implementación de un carril exclusivo para peatones y medios de transporte no motorizados. Esta medida temporal busca proteger a habitantes y turistas frente al incremento de visitantes que se espera durante la próxima temporada vacacional.

Horarios y Delimitación Temporal

La alcaldesa Milena Quiroga Romero informó que se realizará el cierre vehicular parcial a partir de este fin de semana y se mantendrá durante el periodo vacacional. El carril será cerrado a la circulación de vehículos motorizados de viernes a domingo, con un horario establecido de 17:00 a 03:00 horas.

Para delimitar este nuevo espacio de manera segura, el Ayuntamiento de La Paz utilizará macetas móviles. Esta acción convierte un carril de circulación en un espacio seguro para quienes utilizan la zona costera.

Fortaleciendo la movilidad

La decisión de cerrar un carril responde al crecimiento constante de la afluencia en el Malecón.

La ciclovía existente ha demostrado ser insuficiente en momentos de alta concentración, lo que lleva a ciclistas y usuarios de scooters a transitar por la banqueta, generando riesgos para ellos y para los peatones.

La presidenta municipal explicó que el objetivo primordial es habilitar un espacio donde las personas puedan caminar y circular en bicicleta con mayor seguridad. Aunque la medida es temporal, se anticipa la necesidad de un flujo mayor de espacio libre en las próximas semanas de asueto.

El Ayuntamiento de La Paz implementa esta medida en diálogo con los comerciantes establecidos en la zona. El propósito es construir acuerdos que permitan la aplicación de las acciones sin generar afectaciones a la actividad económica local.

El Ayuntamiento evaluará el funcionamiento de esta delimitación para determinar si la medida se mantiene durante todo el periodo vacacional. También se considerará la posibilidad de adoptarla con una frecuencia mensual posteriormente, dependiendo de los resultados y el flujo de visitantes.