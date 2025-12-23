Ayuntamiento de Loreto lanza descuentos de hasta 100% en multas de agua para iniciar 2026 sin adeudos

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fomentar la regularización del servicio, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto (OOMSAPAL), en colaboración con el XI Ayuntamiento de Loreto, anunció un programa de descuentos especiales para que la ciudadanía inicie el 2026 libre de adeudos en el consumo del vital líquido.

El programa contempla 100% de descuento en multas y recargos para quienes liquiden su adeudo, así como 50% de descuento en multas y recargos mediante la firma de un convenio, lo que permite a los usuarios ponerse al corriente con facilidades de pago.

Las autoridades municipales invitaron a la población a acudir directamente a las oficinas del OOMSAPAL para recibir orientación y aprovechar esta oportunidad, la cual estará vigente hasta el 31 de enero de 2026.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Loreto busca fortalecer la cultura del pago, mejorar la recaudación y garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del municipio, al tiempo que brinda alternativas accesibles a los usuarios con rezagos en sus cuentas.

