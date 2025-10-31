Ayuntamiento de Los Cabos entrega apoyos económicos asistenciales por más de 350 mil pesos

Apoyo directo a familias vulnerables

Los Cabos, BCS.— Con el objetivo de respaldar a las familias en situación vulnerable, el XV Ayuntamiento de Los Cabos entregó apoyos económicos asistenciales por un monto total de 358 mil 400 pesos. En esta jornada, fueron beneficiados 20 ciudadanos en áreas como salud, deporte, cultura y asistencia social.

Autoridades municipales al frente

La entrega fue encabezada por la síndica municipal Nélida Dolores Alfaro, el secretario particular de Presidencia José María Jarquín Herrera, y el director general del Instituto de la Juventud José Luis Gutiérrez Crespo. Este esfuerzo forma parte del compromiso del gobierno municipal por mantener una política pública sensible y cercana a las necesidades de la comunidad.

En representación del director de Atención Ciudadana, Manuel Guerrero Avilés, el secretario particular José María Jarquín destacó que el programa busca brindar apoyo directo y oportuno. Además, reconoció el trabajo del personal municipal, que atiende las solicitudes ciudadanas con empatía y compromiso.

“Queremos que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan. Cada entrega representa un paso hacia una comunidad más justa y solidaria”, expresó.

Gestión con sentido humano

El funcionario reiteró que la administración encabezada por el alcalde Christian Agúndez Gómez mantiene como prioridad la atención integral a la población. En especial, se enfoca en temas como salud, educación y juventud, impulsando una gestión de puertas abiertas y con sentido humano.

Compromiso con el bienestar social

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso de fortalecer las políticas públicas de bienestar social. Además, garantiza que los apoyos municipales lleguen a quienes más los necesitan, contribuyendo al desarrollo integral de las familias cabeñas.