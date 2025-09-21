Ayuntamiento de Los Cabos fortalece lazos con autoridades consulares de EE.UU.

Los Cabos, Baja California Sur. – La XV Administración de Los Cabos sostuvo una reunión con representantes del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. El objetivo fue reforzar la cooperación para proteger a ciudadanos estadounidenses, tanto turistas como residentes en el municipio.

Reunión de trabajo

En el encuentro participaron la cónsul Yolanda Parra, jefa de la Sección Consular, y el cónsul Matthew Steele, encargado de la atención a ciudadanos estadounidenses. Ambos reafirmaron su interés en mantener una comunicación constante con Los Cabos. Además, subrayaron la importancia de generar confianza en la comunidad extranjera.

Representación de Los Cabos

En representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, asistió el secretario general Alberto Rentería Santana. Lo acompañaron el director general de Seguridad Pública, Christopher Jordi López Mongey, y el director de Relaciones Públicas, Víctor Manuel Montaño Gaytán.

Asimismo, la directora municipal de Turismo, Ana Gabriela Navarro González, presentó un panorama del destino. Destacó la conectividad aérea, la oferta de actividades y el crecimiento sostenido de visitantes. Gracias a estos factores, Los Cabos se mantiene como un lugar seguro y de clase mundial.

Prioridad del alcalde

Estas acciones responden a la instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez. El edil ha señalado que es prioridad mantener lazos sólidos con las autoridades de Estados Unidos, principal mercado turístico del destino.

Por ello, con este tipo de reuniones, el Ayuntamiento busca fortalecer la seguridad, la confianza y la experiencia positiva de quienes visitan o residen en el municipio.