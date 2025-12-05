Ayuntamiento de Los Cabos respalda la capacitación y crecimiento empresarial en Congreso Diamante 2.0

Un espacio para fortalecer a emprendedores

Los Cabos, BCS.– El presidente municipal Christian Agúndez Gómez participó en el Congreso Diamante 2.0, un encuentro donde el Gobierno de Los Cabos coadyuvó a través de la Dirección Municipal de Vinculación y Fomento de Empresas.

El objetivo fue fortalecer el crecimiento empresarial local, acompañando a personas emprendedoras y negocios regionales, acercando herramientas y creando alianzas que favorezcan su desarrollo.

Compromiso con el desarrollo económico

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de eventos como el Congreso Diamante 2.0 para impulsar el desarrollo económico de Los Cabos.

Resaltó el compromiso del gobierno municipal de generar espacios de capacitación, colaboración y crecimiento que permitan a los emprendedores alcanzar su máximo potencial.

Asimismo, agradeció a los expositores por su colaboración y reiteró que la XV Administración seguirá impulsando proyectos de innovación, con el propósito de que Los Cabos sea un referente de desarrollo y competitividad.

Expositores de talla nacional

El director municipal de Vinculación y Fomento de Empresas, José Samuel Cisneros Peruyero, subrayó la relevancia del encuentro al señalar:

“Estamos muy contentos de poder coadyuvar con Pamela Leyva, creadora de este Foro Diamante, para que las y los empresarios del municipio de Los Cabos y de otros estados tengan la oportunidad de capacitarse con grandes exponentes como Marcelo Yaguna, Jorge Serrato y Daniel Habif”.

Agradeció al presidente municipal por la confianza y adelantó que ya se trabaja en el Foro Diamante 3.0.

Talento regional en exhibición

El encuentro también resaltó la importancia de escuchar las experiencias de grandes exponentes para fortalecer los negocios locales.

En seguimiento a las indicaciones del alcalde, productores y artesanos del programa “Orígenes de Los Cabos” contaron con espacios de exhibición y venta, acercando el talento regional a nuevos mercados y potenciales alianzas comerciales.

Un futuro con más oportunidades

Finalmente, el Congreso Diamante 2.0 se consolidó como un espacio de formación y vinculación que impulsa la innovación, la competitividad y el crecimiento de los emprendedores de Los Cabos.