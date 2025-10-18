Ayuntamiento de Mulegé requiere 500 millones de pesos para cumplir compromisos de fin de año

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, dio a conocer que el Ayuntamiento requerirá alrededor de 500 millones de pesos para cubrir los compromisos de fin de año, entre ellos el pago de prestaciones, aguinaldos y bonos navideños, que representan uno de los mayores retos financieros de su administración.

Durante una entrevista, la edil recordó que el año pasado fue necesario solicitar un préstamo de 20 millones de pesos para cumplir con los acuerdos sindicales, recurso que ya fue liquidado en su totalidad en octubre. Sin embargo, subrayó que para este cierre de 2025 la intención es no recurrir nuevamente al endeudamiento.

“La intención es nada, no me gusta deber porque no me gusta verme limitada con los servicios públicos, seguridad, Comisión Federal y todos los casos que se dan día a día. Estamos haciendo todos los esfuerzos que se tienen que hacer”, expresó la alcaldesa.

Aguilar Villavicencio explicó que, para fortalecer la recaudación, el Cabildo aprobó un programa de descuentos para el pago anticipado del impuesto predial, con el propósito de amortiguar los gastos del mes de diciembre y reducir la presión presupuestal.

Asimismo, reconoció que los laudos laborales continúan afectando las finanzas municipales, pues durante este año representaron alrededor de 10 millones de pesos, aunque el número total de casos pendientes asciende a “cientos”.

“Los laudos ahorcan a los municipios; algunos alcanzan salarios caídos de hasta diez años. Son cantidades millonarias, por eso considero urgente modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado para evitar que esto siga afectando al erario público”, enfatizó.

La alcaldesa indicó que, pese a las presiones financieras, se mantienen activos diversos proyectos de obra pública financiados con recursos federales provenientes del fondo minero, los cuales están etiquetados para infraestructura básica en comunidades del municipio.

Finalmente, aseguró que su administración cerrará el año cumpliendo con los compromisos laborales y financieros, priorizando la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y la estabilidad económica del municipio.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO