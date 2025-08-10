Ayuntamiento de Los Cabos se declara listo para la parte crítica de la temporada ciclónica

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que está completamente preparado para enfrentar la parte más crítica de la temporada ciclónica 2025, que inicia en septiembre, gracias a la instalación y activación del Consejo Municipal de Protección Civil.

Desde mayo, el Consejo ha trabajado en la actualización de protocolos de emergencia, así como en la revisión exhaustiva de las rutas de evacuación, albergues y recursos disponibles para atender a la población en caso de eventos meteorológicos adversos.

En entrevista, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, destacó que se ha realizado una revisión al 100% de los insumos y equipos necesarios para brindar atención inmediata a personas vulnerables ante cualquier eventualidad.

“Desde el mes de mayo instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil. Se hizo un repaso incluso de rutas y albergues, y revisamos al 100% los enseres que se necesitan para alojar a personas en estado vulnerable. Recientemente volvimos a sesionar y podemos declarar que estamos listos.”

Tras el paso de la tormenta tropical IVO, el Ayuntamiento de Los Cabos aseguró que mantendrá la vigilancia y monitoreo constante de fenómenos hidrometeorológicos durante toda la temporada ciclónica.

Rentería Santana hizo un llamado a la ciudadanía para que siga todas las indicaciones de las autoridades municipales, especialmente en caso de ser necesario evacuar zonas de alto riesgo para garantizar la seguridad de la población.

