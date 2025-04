Ayuntamiento y empresarios definen 123 obras prioritarias para Los Cabos 

El Consejo Coordinador de Los Cabos y el Ayuntamiento sostuvieron una reunión para dar seguimiento a la conformación de los fideicomisos del Derecho al Saneamiento Ambiental y el Fideicomiso Financiero, los cuales permitirán financiar proyectos prioritarios sin comprometer directamente el presupuesto municipal.

Durante el encuentro, Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador, explicó que actualmente ambos instrumentos se encuentran en proceso de diseño legal, con la elaboración de contratos, reglamentos y manuales de operación que garanticen un uso transparente y eficiente de los recursos.

“Lo que se presentó por parte de Tesorería como van el asunto de los fideicomisos que se están construyendo, tanto el financiero, como el de saneamiento. Hay un proceso de construcción total; los contratos, los reglamentos. Al final del día no se pueden usar estos fideicomisos si no se construyen y se sustentan legalmente para que no exista ningún problema”.