Reabre gobierno estatal el camino costero; Ayuntamiento se deslinda

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó un recorrido y realizó la reapertura simbólica del camino costero de Cabo del Este, una vía que ha estado en el centro del debate público desde principios de 2025, tras ser declarada “en desuso” en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano.

La ausencia del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, en el evento llamó la atención. Castro Cosío insinuó que su inasistencia “podría tener un trasfondo político”, aunque aclaró que respetaba su postura.

Más tarde, Agúndez respondió que el Ayuntamiento no tiene competencia sobre dicha vía, ya que, según explicó, el camino fue cedido al estado desde 1988 mediante decretos federales. En ese sentido, aseguró que corresponde exclusivamente al Gobierno del Estado decidir sobre su uso o mantenimiento.

“Desde 1988 y en 1996 hubo dos decretos federales realizados por el gobierno federal, en donde dejaba a los estados como responsables del uso, mantenimiento, alimentación y otros conceptos de ese camino costero. El estado, nadie puede hacer nada. Ni siquiera los ayuntamientos sobre los caminos costeros, más que el estado. Entonces si el estado llegó a considerarlo en desuso, por que el estado no llega a considerarlo en uso. ¿Por qué involucra al Ayuntamiento? ¿Por una posible cuestión política? No sé, no lo volveré a repetir. Pero es importante decirlo, como Ayuntamiento no estamos facultados, el estado fue quien lo declaró en desuso; declarando otra vez en uso”.