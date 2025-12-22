Ayuntamiento investiga causas del incendio en el relleno sanitario de La Candelaria

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que se realizan acciones para determinar las causas del incendio registrado recientemente en el relleno sanitario de La Candelaria, en Cabo San Lucas.

El secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, indicó que actualmente se analiza el origen del siniestro y se dará parte a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes.

“Ahorita estamos trabajando en conocer las causas del incendio. Vamos a dar parte a la autoridad que le corresponde para que realicen las investigaciones necesarias. Después de muchos meses sin incidentes, establecimos un nuevo camino para un mejor control y vigilancia sobre esta área”, declaró Rentería Santana.

El funcionario destacó que, tras varios meses sin incidentes, se habían implementado nuevas medidas de control y vigilancia, incluyendo la habilitación de un camino que facilita el acceso y supervisión del área. A pesar de estos esfuerzos, reconoció que el incendio ocurrió recientemente.

El secretario general subrayó que el siniestro fue controlado de manera oportuna, evitando mayores afectaciones, y reiteró el compromiso del Ayuntamiento para reforzar las acciones de prevención y supervisión en el relleno sanitario de La Candelaria.

