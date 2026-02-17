¿Adiós al malecón? Ayuntamiento de La Paz analiza cambiar sede del Carnaval

La tradición paceña enfrenta el reto de su propio éxito. En primer lugar, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero admitió que el malecón de La Paz comienza a saturarse. El incremento de visitantes de todo el estado ha rebasado la capacidad del Paseo Álvaro Obregón. Asimismo, la edil adelantó que se realizará un estudio técnico para evaluar si el Carnaval debe cambiar de sede en los próximos años.

El diagnóstico de la autoridad es claro. Mientras la población en La Paz y Los Cabos aumenta, el malecón mantiene la misma superficie de siempre. De hecho, Quiroga señaló que esto genera aglomeraciones que complican la logística. “El malecón ya es un espacio muy pequeño para toda la cantidad de personas que quieren venir a disfrutar del Carnaval”, explicó. Debido a esto, la prioridad ahora es garantizar que la fiesta siga siendo segura y cómoda para las familias.

Análisis abierto y participativo

Por otro lado, la alcaldesa subrayó que no será una decisión arbitraria. Por ejemplo, el estudio incluirá la opinión de empresarios, académicos, jóvenes y cuerpos de seguridad. Sin embargo, recordó que experiencias pasadas en otros sitios, como el estadio, no fueron del todo positivas. “Queremos que la propuesta salga de todos. A lo mejor el resultado es que siga siendo el malecón o se use un espacio adicional”, comentó la presidenta. Por esta razón, el proceso será transparente y buscará el consenso social.

Seguridad vs. Tradición

Sin duda, el dilema principal es mover la fiesta del sitio que le da identidad. Protección Civil jugará un papel clave en este análisis técnico. No obstante, el objetivo es evitar incidentes por la alta densidad de personas. En resumen, el Ayuntamiento busca responder al crecimiento de la fiesta sin perder su esencia familiar. De igual forma, se evaluará si existen terrenos amplios con la infraestructura necesaria para albergar los escenarios y los puestos de comida.

Finalmente, el debate sobre el futuro del Carnaval apenas comienza. En conclusión, la edición 2026 podría ser una de las últimas tal como la conocemos en el formato tradicional del malecón. Con estas acciones, la administración municipal busca profesionalizar la organización de la máxima fiesta paceña. Todo con miras a que La Paz siga siendo referente turístico y cultural en el noroeste del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México