Ayuntamiento de La Paz envía víveres y herramientas en apoyo a familias de San Ignacio

Tras el paso de la tormenta tropical “Mario”, el Ayuntamiento de La Paz se unió a la colecta de insumos para apoyar a las familias de San Ignacio, en el municipio de Mulegé, quienes resultaron severamente afectadas tras las lluvias torrenciales.

Los víveres y artículos serán entregados este lunes 22 de septiembre por el contralor municipal en representación del Gobierno paceño.

La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, agradeció la solidaridad del personal del XVIII Ayuntamiento y de sus familias, quienes colaboraron con alimentos, ropa, artículos de limpieza y herramientas.

“Estamos mandando despensas, artículos de limpieza, ropa y herramientas para que puedan continuar con la limpieza de sus hogares. Quiero reconocer el esfuerzo y compromiso de todos”, destacó Quiroga Romero.

La entrega del apoyo será encabezada por Pavel Castro Ríos, contralor municipal, quien acudirá en representación de la administración paceña.

“Estos insumos son con mucho corazón y solidaridad para nuestras amigas y amigos de San Ignacio”, puntualizó la alcaldesa.

Apoyos enviados para la comunidad de San Ignacio

Entre los artículos recolectados se encuentran:

Alimentos no perecederos

Agua embotellada

Ropa y calzado

Productos de limpieza

Papel higiénico y pañales

Palas, carretillas y escobas

Con esta acción, el Ayuntamiento de La Paz refrenda su compromiso con la unidad y la cooperación en Baja California Sur, sumándose a los esfuerzos para el restablecimiento de la comunidad de San Ignacio.