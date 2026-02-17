Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 17 de Febrero, 2026
La Paz

Ayuntamiento de La Paz se deslinda de agresión a influencer en el Carnaval 2026

La autoridad municipal aclara que el agresor del periodista e influencer no es empleado del municipio; aseguran que participaba solo como voluntario.
17 febrero, 2026
0
11

ERIK MURILLO

La máxima fiesta de La Paz se vio empañada por un incidente de violencia. En primer lugar, el Ayuntamiento de La Paz emitió un comunicado oficial tras la difusión de un video en redes sociales. En las imágenes se observa a un individuo con indumentaria oficial empujando y amenazando al periodista e influencer Erik Murillo. Asimismo, la administración municipal fue tajante al deslindarse de las acciones de esta persona durante el desfile del Carnaval 2026.

El gobierno local precisó la situación laboral del agresor. De hecho, aclararon que el individuo no pertenece a ninguna dependencia municipal. Según el comunicado, el sujeto participaba únicamente como voluntario en apoyo a la corte real. “No toleramos la violencia en ninguna de sus modalidades. Por ningún motivo será la vía para solucionar conflictos”, enfatizó el Ayuntamiento. Debido a esto, subrayaron que dicho comportamiento no representa los ideales de la actual administración.Puede ser una imagen de texto
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Por otro lado, el influencer Erik Murillo denunció que este no es un hecho aislado. Por ejemplo, señaló que el incidente se suma a un conflicto previo con el director de Cultura Municipal, Juan Lara Guzmán. Murillo asegura que ha enfrentado trabas en su labor profesional durante la cobertura del carnaval. Sin embargo, el periodista sostiene que contaba con las autorizaciones necesarias para realizar su trabajo. Por esta razón, expresó su preocupación por lo que considera un intento de frenar su labor informativa.

Seguridad y debate público

Sin duda, el caso ha generado un intenso debate en la opinión pública paceña. Las autoridades reiteraron que el Carnaval es un espacio seguro y familiar. No obstante, la presencia de personal con indumentaria oficial involucrado en actos violentos ha encendido las alarmas sobre los protocolos de supervisión. En resumen, el municipio busca garantizar que el resto de las festividades transcurran sin incidentes. Buscan proteger tanto a los asistentes como a los trabajadores de los medios de comunicación.

Finalmente, el caso de Erik Murillo pone sobre la mesa la relación entre las autoridades culturales y la prensa. En conclusión, mientras el Ayuntamiento se deslinda, el gremio periodístico exige garantías para realizar su labor sin intimidaciones. Con estas acciones, se espera que la Dirección de Cultura refuerce el diálogo y el respeto mutuo en los eventos públicos de la capital.

