El Ayuntamiento de La Paz no cuenta con infraestructura inclusiva

En la capital del estado, existen instalaciones municipales que no cuentan con el acceso para personas con discapacidad o adultos mayores. Ante esta situación, la quinta regidora y coordinadora municipal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Ayuntamiento de La Paz, Osiris del Carmen Lara, aseguró que se pretende comenzar con trabajos de infraestructura inclusiva, incluyendo la habilitación de rampas de acceso, instalación de nuevos elevadores, entre otros.

“Ahorita inclusive el elevador está en reparación y bueno, esperemos que la próxima semana ya esté funcionando en su totalidad; pero sí se han hecho modificaciones a la infraestructura con la finalidad de que haya una accesibilidad libre para todos”.

Cabe señalar que el municipio de La Paz aún no se convierte en un lugar totalmente inclusivo, ya que aún contamos con edificios municipales y/o zonas de estacionamiento que no cuentan con la planeación y construcción adecuada para todas las personas, debido a que no fue pensada desde la cotidianidad de una persona con discapacidad o como alguien de la tercera edad. O incluso, la ausencia de señalamientos para este grupo poblacional, aún es un problema vigente.

Sobre esto, la quinta regidora asegura que se han presentado resistencias por parte del mismo personal administrativo del ayuntamiento sobre este tema, pero de manera progresiva, el pensamiento de ellos ha cambiado. A veces esto sucede porque gran parte de la comunidad no percibe realmente la realidad de las personas con una discapacidad.

“Cuando yo llegué aquí a ser regidora, obviamente no estaba nada programado para recibir a una persona con discapacidad visual. Aún a pesar de que yo estuve en administración pasada, pues bueno, tuvimos que continuar trabajando con el tema de que tenía que haber computadoras con programas parlantes, que desde el Cabildo tienen que mandarte los documentos y todo en cuanto se va a ver en las sesiones de una manera digital; y bueno, con la infraestructura, como te digo, con rampas y con elevadores y con buscar la manera en la que el acceso no sea un obstáculo para que las personas puedan venir aquí al Ayuntamiento”.

Al respecto, lo que se busca principalmente, es modificar la infraestructura pero también la forma en la que la misma sociedad ve a las personas con discapacidad. Otra situación que se debe de ver, es el tema de la revisión de documentos en lenguaje Braille, así como el uso cotidiano de la lengua de señas mexicanas y otros detalles relacionados.

“Principalmente lo que se ha buscado es que se contrate a personas con discapacidad aquí mismo el Ayuntamiento. Antes sucedía no muy frecuentemente, y bueno, ahorita en el área de discapacidad, siempre hemos buscado que en esas áreas haya personas del mismo sector. Y no porque las otras personas no estén preparadas, sino porque bueno, aparte de la preparación que tienen que tener las personas con discapacidad, por supuesto que conocen del tema. No solo en la teoría, sino en la práctica. Entonces, hemos buscado justo que en los espacios donde tenga que ver con discapacidad, esté representado por una persona con discapacidad”.

El Ayuntamiento de La Paz tiene deficiencias en las condiciones de accesibilidad a toda la población. Por ello, poner el ejemplo de contemplar unas instalaciones inclusivas en las instituciones de gobierno, ayuda a que la comunidad comprenda y normalice la necesidad de este tipo de propuestas y planes de acción para el beneficio de la comunidad paceña.