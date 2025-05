Ayuntamiento de La Paz regresa 10 MDP por no ejercerlos a tiempo

Durante la última sesión de Cabildo, se reveló que el Ayuntamiento de La Paz devolvió alrededor de 10 millones de pesos a la Federación, correspondientes a recursos federales del 2024 que no fueron ejercidos en tiempo y forma.

La alcaldesa, Milena Quiroga Romero, reconoció que, aunque se cumplió con la ley al devolver el dinero, hubo fallas administrativas que impidieron aprovechar esos fondos en obras prioritarias para el municipio.

La presidenta municipal explicó que las fallas se concentraron en dos áreas que no detectaron a tiempo los recursos remanentes. Los responsables atribuyeron parte del problema a los cambios administrativos del año anterior y a la falta de conocimiento sobre los plazos legales para hacer modificaciones presupuestales.

“Cuando se generan obras, se hace un proyecto, un presupuesto estimado, y muchas veces, a la hora de ejecutarlos, o se tiene que ampliar el presupuesto o se tiene que reducir, y eso se vierte en una sesión. Tenemos que decir: ‘A ver, hay tanto recurso que no se ejecutó, podemos reasignarlo en esto o en otro’, que creo que ya lo hemos hecho. Sin embargo, no lo hicieron; esa detección no se hizo en tiempo y forma”, mencionó la alcaldesa.