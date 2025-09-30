El Ayuntamiento de La Paz es puesto a prueba por expertos de la UABCS

El Ayuntamiento de La Paz ha puesto su gestión bajo la lupa de un equipo de especialistas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), quienes comenzaron la revisión del desempeño gubernamental con miras a este 2025.

Este proceso busca identificar las fortalezas y debilidades de la administración municipal para mejorar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía.

Los trabajos de análisis iniciaron el pasado viernes 26 de septiembre en la Sala de Bomberos, donde los académicos de la UABCS aplicarán la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), una herramienta clave diseñada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) para fortalecer a los gobiernos locales.

La evaluación se centra en mejorar las prácticas administrativas y operativas del municipio, con el fin de promover la transparencia, la rendición de cuentas y una mejora continua de La Paz.

UABCS: El cerebro detrás de la evaluación

La participación de la UABCS es fundamental en este proceso, ya que aporta un equipo interdisciplinario de profesores e investigadores.

Estos especialistas, provenientes de distintas áreas del conocimiento, aportan su experiencia para garantizar que la evaluación sea completa y de alta calidad, lo que permitirá un diagnóstico preciso del funcionamiento del gobierno paceño.

Un examen para fortalecer a La Paz

Con esta revisión externa, el Ayuntamiento de La Paz se somete a un escrutinio que permitirá detectar áreas de oportunidad y definir acciones concretas para su mejora.

El resultado final de este ejercicio busca construir un municipio que sea más eficiente en su operación, transparente en su manejo de recursos y más cercano a las necesidades de la gente.