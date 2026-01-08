Ayuntamiento de La Paz convoca a la ciudadanía a participar en acciones de prevención social y paz

El XVIII Ayuntamiento de La Paz lanzó la convocatoria abierta para integrar la Asamblea de Integrantes del Consejo Municipal de Paz, un órgano colegiado diseñado para fomentar la participación ciudadana en la prevención social y la construcción de paz.

Esta iniciativa surge tras la aprobación del reglamento correspondiente en noviembre de 2025, con el objetivo de articular esfuerzos entre el gobierno y la sociedad para reducir factores de riesgo y fortalecer la convivencia en los niveles familiar y comunitario.

La invitación está dirigida a diversos sectores de la sociedad, incluyendo instituciones educativas de todos los niveles, asociaciones religiosas, el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos humanos. También se busca la representación de grupos de inclusión social, colectivos de víctimas, jóvenes, comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando así una integración plural que refleje la diversidad del municipio.

Para participar, los interesados deben cumplir con requisitos estrictos de transparencia y elegibilidad, tales como ser ciudadanos de La Paz, mayores de edad y no desempeñar cargos en la administración pública ni en partidos políticos al momento de la postulación.

Además, deben acreditar conocimientos en el sector que desean representar mediante un currículum vitae y presentar una carta de no antecedentes penales, así como una constancia de no ser proveedores del ayuntamiento.

El proceso de registro de candidaturas se llevará a cabo del 7 al 23 de enero de 2026. La documentación requerida, que incluye una constancia de residencia y una carta compromiso de participación activa, deberá entregarse en la Secretaría General Municipal en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Este periodo de recepción es fundamental para que la Mesa Directiva inicie el proceso formal de selección y designación.

Finalmente, los resultados de los perfiles elegidos se publicarán el 28 de enero de 2026 a través de la página institucional del Ayuntamiento. Es importante destacar que la resolución adoptada por la Mesa Directiva, presidida por Milena Paola Quiroga Romero, será inapelable, consolidando así la estructura del Consejo que busca mejorar la seguridad y el tejido social en el municipio