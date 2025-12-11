Ayuntamiento de Los Cabos entrega apoyos de “Impulso Emprendedor” y “Apoyo Madre Joven”

El Ayuntamiento de Los Cabos entregó apoyos de los programas “Impulso Emprendedor” y “Apoyo Madre Joven”, además de otorgar tres bicicletas a estudiantes destacados, como parte de las acciones para fortalecer el talento y el desarrollo de la juventud cabeña.

En total, se distribuyeron 28 apoyos económicos y tres bicicletas, con una inversión de 180 mil pesos, destinados a impulsar el crecimiento y las oportunidades de las y los jóvenes del municipio. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso de acompañar el avance académico, productivo y personal de la juventud.

El alcalde Christian Agúndez Gómez encabezó la entrega y reconoció el esfuerzo del INJUVE. Destacó que mantener una relación cercana con las y los jóvenes es fundamental para fortalecer los programas “Impulso Emprendedor” y “Apoyo Madre Joven”, así como para continuar generando oportunidades reales de crecimiento.

Por su parte, el director general del INJUVE, José Luis Gutiérrez Crespo, señaló que ambos programas responden a necesidades reales de la juventud. Agradeció al alcalde el respaldo institucional y subrayó que brindar acompañamiento directo permite construir un presente más sólido para quienes representan la fuerza creativa del municipio.

Durante el evento, la beneficiaria Stephannie Aglae Labrador García expresó su agradecimiento y resaltó que los apoyos transforman la vida de las personas, sus familias y sus comunidades.

El Ayuntamiento de Los Cabos reiteró que seguirá impulsando “Impulso Emprendedor” y “Apoyo Madre Joven”, así como otros programas orientados al desarrollo integral de las juventudes del municipio.