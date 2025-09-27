Ayuntamiento de Los Cabos reconoce a estudiantes destacados en concurso académico

Con el objetivo de incentivar el esfuerzo académico de niñas, niños y docentes, el Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, realizó un acto de reconocimiento a estudiantes de la Escuela Primaria Mauricio Pino Orozco que participaron en el concurso académico “Misión Conocimiento 2025”.

La ceremonia fue presidida por el secretario general municipal Alberto Rentería Santana, el titular de la Secretaría Particular José María Jarquín y el VII regidor Ali Flores Ramírez, presidente de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.

En su mensaje, Flores Ramírez destacó la importancia de impulsar acciones que motiven a la niñez y al personal docente:

“Reconocemos el esfuerzo, la disciplina y el talento que fortalecen la educación en Los Cabos”, afirmó.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a las y los estudiantes Emily Michell Galván Valencia, Arlette Díaz Navarro, André Bretón Gómez y Sebastián de Jesús Lizárraga Lizárraga, quienes estuvieron acompañados por su maestra, la Dra. Alma Yadira Hernández Rivera.

También fueron distinguidos la Dra. Érika Segoviano Covarrubias, supervisora de la Zona 41; el director del plantel, José Álvarez Lemus; y la jefa de sector, Dora Irma Araiza Díaz.

El Ayuntamiento reafirmó su compromiso de fortalecer la educación en el municipio, reconociendo que es la base para transformar el futuro y abrir más oportunidades a la niñez y juventud cabeña.