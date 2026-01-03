Ayuntamiento de Los Cabos actualiza horario de atención, trámites y gestión de programas sociales

Las fiestas decembrinas y de fin de año han culminado, es por esto, que este 2 de enero el Ayuntamiento de Los Cabos han anunciado en sus redes sociales que actualizarán su horario laboral, de atención a trámites y de gestión de programas sociales.

“El XV Ayuntamiento de Los Cabos informa la reanudación de los horarios extendidos para facilitar tus trámites y gestiones”, han señalado en Facebook.

Las actividades laborales se irán retomando poco a poco en el Municipio de Los Cabos, iniciando primero en las oficinas ubicadas en la ciudad de San José del Cabo. Aquí la atención a usuarios comenzará el próximo 5 de enero, con horario de atención de lunes a viernes y un horario de 08:00 de la mañana a 08:00 de la noche.

Será hasta el 12 de enero que las oficinas ubicadas en Cabo San Lucas empecen a operar. El horario de atención también será de 08:00 de la mañana a 08:00 de la noche.