Viernes 2 de Enero, 2026
Ayuntamiento de Los Cabos actualiza horario de atención, trámites y gestión de programas sociales

Toma en cuenta los días en que el Ayuntamiento de Los Cabos retoma las actividades y los nuevos horarios de atención que han anunciado en sus redes sociales
2 enero, 2026
Nuevos horarios laborales Ayuntamiento de Los Cabos

Las fiestas decembrinas y de fin de año han culminado, es por esto, que este 2 de enero el Ayuntamiento de Los Cabos han anunciado en sus redes sociales que actualizarán su horario laboral, de atención a trámites y de gestión de programas sociales.

El XV Ayuntamiento de Los Cabos informa la reanudación de los horarios extendidos para facilitar tus trámites y gestiones”, han señalado en Facebook.

Las actividades laborales se irán retomando poco a poco en el Municipio de Los Cabos, iniciando primero en las oficinas ubicadas en la ciudad de San José del Cabo. Aquí la atención a usuarios comenzará el próximo 5 de enero, con horario de atención de lunes a viernes y un horario de 08:00 de la mañana a 08:00 de la noche.

Será hasta el 12 de enero que las oficinas ubicadas en Cabo San Lucas empecen a operar. El horario de atención también será de 08:00 de la mañana a 08:00 de la noche.

El H. Ayuntamiento de Los Cabos señaló que ambas oficinas se podrán “gestionar apoyos de asistencia social, salud, alimentación, servicios funerarios, apoyos económicos”, entre otros.

Asimismo, informaron que cuentan con “atención en todas las delegaciones” y atención telefónica al marcar al 624 261 3404.

