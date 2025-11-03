Reconoce Ayuntamiento de Los Cabos dedicación y entrega del personal sindicalizado

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, el XV Ayuntamiento de Los Cabos reconoció el compromiso y la entrega del personal sindicalizado que contribuye diariamente al desarrollo del municipio.

En representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, el secretario general Alberto Rentería Santana encabezó el acto cívico, acompañado por integrantes del Cabildo, diputadas locales, representantes de las fuerzas armadas, personal docente y servidores públicos.

El secretario general del Sindicato de Burócratas Sección Los Cabos, Pablo Ramón Pino Verdugo, destacó la dedicación, responsabilidad y compromiso del personal sindicalizado, así como el apoyo constante del presidente municipal hacia la base laboral.

Por su parte, Alberto Rentería Santana subrayó que, gracias a unas finanzas sanas y ordenadas, el Ayuntamiento ha cumplido puntualmente con las prestaciones del personal sindicalizado, reafirmando su compromiso con la clase trabajadora.

Asimismo, informó que el Ayuntamiento destinará un predio de 4 mil metros cuadrados en San José del Cabo para la instalación de la Universidad Rosario Castellanos, propuesta que será presentada al Cabildo para su análisis y aprobación, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y ampliar las oportunidades para la juventud cabeña.

Rentería Santana también destacó que las festividades del Día de Muertos concluyeron con saldo blanco, gracias al trabajo coordinado entre los cuerpos de seguridad, emergencia y dependencias municipales.

La ceremonia finalizó con la presentación artística del ballet de adulto mayor de la Casa de la Cultura “Prof. Alfredo Green González”, en un ambiente de unidad, respeto y reconocimiento hacia quienes fortalecen el servicio público en Los Cabos.