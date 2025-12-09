Ayuntamiento de Los Cabos reestructura su gabinete y nombra a cuatro nuevos titulares

El Ayuntamiento de Los Cabos realizó una reestructura interna y nombró nuevos titulares en varias direcciones municipales, con el objetivo de fortalecer áreas clave como desarrollo urbano, ecología y recursos naturales.

El Cabildo de Los Cabos realizó una sesión extraordinaria tras el primer informe de resultados del Gobierno Municipal, en la que aprobó por unanimidad una serie de ajustes en su gabinete. La administración que encabeza Christian Agúndez Gómez argumentó que los cambios buscan fortalecer la capacidad operativa de áreas estratégicas ante el crecimiento y los retos del municipio.

Entre los nuevos nombramientos se encuentra Beatriz González Gibert, quien asumirá la Dirección del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), instancia clave para el ordenamiento territorial y la definición de políticas urbanas.

En materia ambiental, el Cabildo ratificó a Jorge Armando López Espinoza como nuevo director general de Ecología y Medio Ambiente, dependencia encargada de supervisar evaluaciones ambientales, proyectos de mitigación y regulaciones ecológicas.

Asimismo, fue designado Manuel Guerrero Cruz como director municipal de Recursos Naturales y Vida Silvestre, área responsable del manejo de zonas protegidas y regulación de actividades relacionadas con flora y fauna del municipio.

En el sector productivo, Juan Javier García Davis asumió la Dirección de Pesca y Acuacultura, dependencia que atiende permisos, regulación pesquera y coordinación con cooperativas ribereñas.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que los nuevos titulares deberán presentar en los próximos días sus líneas de acción y estrategias operativas. La reestructura, señaló la autoridad, pretende mejorar la gestión pública en temas sensibles para la ciudadanía, como desarrollo urbano, protección ambiental y regulación de actividades económicas.