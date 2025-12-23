Ayuntamiento de Mulegé inicia pago de bono navideño tras bloqueo carretero de trabajadores
Luego del bloqueo parcial e intermitente registrado en días pasados en la carretera de acceso a Santa Rosalía, el Ayuntamiento de Mulegé inició el pago del bono navideño adeudado a la base sindicalizada, informó la alcaldesa, Edith Aguilar Villavicencio.
Acompañada por la tesorera general, Liliana Montaño, la presidenta municipal precisó que el gobierno local cumplió en tiempo y forma con el pago de quincenas y aguinaldos correspondientes al cierre de año, y aclaró que el adeudo pendiente correspondía exclusivamente al bono navideño de 25 mil pesos para las y los trabajadores sindicalizados. “Ya pagamos quincena y aguinaldo. El bono navideño lo vamos a empezar a pagar en este momento”, afirmó Aguilar Villavicencio.
De acuerdo con la autoridad municipal, el beneficio aplica a 520 trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Mulegé y a 52 del organismo operador del Sistema de Agua Potable (SAPA), lo que representa un desembolso cercano a 14 millones de pesos. Aguilar Villavicencio reconoció que diciembre implica una carga financiera considerable para la administración, especialmente para SAPA, que enfrenta baja recaudación y dificultades operativas vinculadas al acueducto.
Ante este escenario, la alcaldesa indicó que el Ayuntamiento de Mulegé brindará apoyo financiero a SAPA para garantizar el pago del bono navideño y de la prima vacacional pendiente, con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales de la base sindicalizada.
Las declaraciones se dieron tras la protesta de trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Mulegé, quienes realizaron un bloqueo parcial de un carril como medida de presión por la falta de pagos y advirtieron que mantendrían las acciones hasta obtener una respuesta concreta. Aguilar Villavicencio señaló que previamente sostuvo comunicación con el dirigente sindical, Antonio Verduzco, y agradeció la disposición al diálogo de la mesa directiva sindical, al tiempo que reconoció la presión legítima de la base trabajadora.
Finalmente, la presidenta municipal subrayó que su administración ha cumplido con los compromisos laborales durante los últimos cuatro años, aunque admitió que el incremento del bono sindical y los ajustes salariales han complicado la situación financiera en los dos ejercicios fiscales recientes. Reiteró que el gobierno de Mulegé seguirá buscando alternativas para solventar pendientes, incluidos pagos a personal compensado del organismo operador, para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.
