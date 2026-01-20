Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos

Ayuntamiento refuerza bacheo en vialidades estratégicas de Los Cabos

Como parte del mantenimiento vial permanente, el Ayuntamiento de Los Cabos reforzó los trabajos de bacheo en distintos puntos del municipio para mejorar la seguridad y movilidad.
20 enero, 2026
Refuerzan trabajos de bacheo en Los Cabos en puntos estratégicos del municipio

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Por instrucciones del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, el XV Ayuntamiento de Los Cabos informó que se reforzaron los trabajos de bacheo en Los Cabos en distintos puntos del municipio.

A través de la Dirección General de Obras Públicas, se detalló que las labores se realizaron el pasado viernes como parte de las acciones permanentes de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial.

Durante la jornada se aplicó aproximadamente una tonelada de asfalto en frío, así como liga (emulsión asfáltica). Estas acciones permitieron atender de manera oportuna zonas con deterioro en la carpeta asfáltica.

El Ayuntamiento destacó que los trabajos de bacheo en Los Cabos contribuyen a mejorar la seguridad vial y la movilidad, tanto de peatones como de automovilistas, además de mantener las vialidades en mejores condiciones.

La Dirección General de Obras Públicas informó que los trabajos de bacheo en Los Cabos continuarán de forma permanente en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, se exhortó a las y los conductores a circular con precaución en las zonas donde se realizan estas intervenciones.

  • Daniela Lara

    Daniela Lara

Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas.

