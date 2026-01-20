Ayuntamiento refuerza bacheo en vialidades estratégicas de Los Cabos

Por instrucciones del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, el XV Ayuntamiento de Los Cabos informó que se reforzaron los trabajos de bacheo en Los Cabos en distintos puntos del municipio.

A través de la Dirección General de Obras Públicas, se detalló que las labores se realizaron el pasado viernes como parte de las acciones permanentes de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial.

Durante la jornada se aplicó aproximadamente una tonelada de asfalto en frío, así como liga (emulsión asfáltica). Estas acciones permitieron atender de manera oportuna zonas con deterioro en la carpeta asfáltica.

El Ayuntamiento destacó que los trabajos de bacheo en Los Cabos contribuyen a mejorar la seguridad vial y la movilidad, tanto de peatones como de automovilistas, además de mantener las vialidades en mejores condiciones.

La Dirección General de Obras Públicas informó que los trabajos de bacheo en Los Cabos continuarán de forma permanente en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, se exhortó a las y los conductores a circular con precaución en las zonas donde se realizan estas intervenciones.

