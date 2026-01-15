Ayuntamiento de Los Cabos regularizará esta semana el servicio de recolección de basura

Esta semana se espera la regularización del servicio de recolección de basura en el municipio de Los Cabos, con énfasis en Cabo San Lucas, donde se habían registrado retrasos en la recolección. Así lo informó el alcalde Christian Agúndez Gómez, quien indicó que las unidades recolectoras de basura estarán en funcionamiento entre jueves y viernes.

El presidente municipal detalló que se realizaron diversas adquisiciones de maquinaria para mejorar los servicios públicos, incluyendo camiones de basura de prensa y caja seca, retroexcavadoras, motoconformadoras, vactor y 20 pipas adquiridas por OOMSAPAS.

“Esperamos que los camiones de basura estén funcionando entre jueves y viernes. Con estas adquisiciones, que incluyen camiones de prensa y caja seca. Estamos seguros de que la eficiencia de los servicios públicos y alcanzaremos un buen índice en la recolección de basura”, afirmó Agúndez Gómez.

El alcalde también destacó que, para fortalecer la limpieza urbana, se pondrá en marcha una campaña de limpieza mediante un programa de empleo temporal, que atenderá primero el primer cuadro de la ciudad y, posteriormente, se extenderá a las distintas colonias de Los Cabos.

