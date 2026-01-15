Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 15 de Enero, 2026
HomeLos CabosAyuntamiento de Los Cabos regularizará esta semana el servicio de recolección de basura
Los Cabos

Ayuntamiento de Los Cabos regularizará esta semana el servicio de recolección de basura

El alcalde Christian Agúndez informó que la recolección de basura en Los Cabos, especialmente en Cabo San Lucas, se normalizará entre jueves y viernes.
15 enero, 2026
0
36
Recolección de basura en Los Cabos

Foto: Luis Castrejón

Esta semana se espera la regularización del servicio de recolección de basura en el municipio de Los Cabos, con énfasis en Cabo San Lucas, donde se habían registrado retrasos en la recolección. Así lo informó el alcalde Christian Agúndez Gómez, quien indicó que las unidades recolectoras de basura estarán en funcionamiento entre jueves y viernes.

El presidente municipal detalló que se realizaron diversas adquisiciones de maquinaria para mejorar los servicios públicos, incluyendo camiones de basura de prensa y caja seca, retroexcavadoras, motoconformadoras, vactor y 20 pipas adquiridas por OOMSAPAS.

“Esperamos que los camiones de basura estén funcionando entre jueves y viernes. Con estas adquisiciones, que incluyen camiones de prensa y caja seca. Estamos seguros de que la eficiencia de los servicios públicos  y alcanzaremos un buen índice en la recolección de basura”, afirmó Agúndez Gómez.

LEE MÁS: Refuerzan trabajos de rehabilitación de vialidades en zonas urbanas y rurales de Los Cabos

El alcalde también destacó que, para fortalecer la limpieza urbana, se pondrá en marcha una campaña de limpieza mediante un programa de empleo temporal, que atenderá primero el primer cuadro de la ciudad y, posteriormente, se extenderá a las distintas colonias de Los Cabos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los CabosRecolección Basura
Articulo anterior

Playa del Carmen recibirá a Portugal y espera definición de Uruguay como ...

Siguiente articulo

Pilgrim’s se pone “bien gallito” en México y anuncia inversión de 1,300 ...