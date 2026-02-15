Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 15 de Febrero, 2026
Seguridad

Ayuntamiento de Los Cabos acuerda medidas para reducir robos en tiendas de conveniencia

Tiendas de conveniencia en Los Cabos recibirán mayor seguridad tras incremento de robos; el municipio busca proteger comercios y clientes.
15 febrero, 2026
Robos tiendas de conveniencia y oxxo

Foto: Luis Castrejón

Ante el incremento de robos en tiendas de conveniencia, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció una estrategia conjunta con OXXO para reducir los asaltos en sus establecimientos, que han aumentado de manera significativa en los últimos meses.

Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento, explicó que las tiendas comenzaban a sufrir pérdidas importantes debido a los robos, por lo que se trabaja en una estrategia municipal para mejorar la seguridad de los comercios.

“Establecimos con los OXXO una estrategia. Desafortunadamente el número de asaltos que se registraban eran altos, inclusive la propia empresa tenía dentro de su presupuesto el porcentaje de las pérdidas por los asaltos”, señaló Rentería Santana.

LEE MÁS: Recomiendan extremar precauciones ante fraudes digitales en febrero

Según cifras oficiales de incidencia delictiva, Los Cabos y La Paz concentran la mayor problemática de robo a negocios en Baja California Sur. Del total de 506 carpetas de investigación abiertas durante 2025, el 88.3 % correspondió a estos dos municipios, evidenciando la necesidad de medidas preventivas para proteger a comerciantes y clientes.

