Ayuntamiento de Los Cabos se suma al Teletón 2025 con crucero solidario

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del DIF Municipal y la Delegación de Cabo San Lucas, organizó un crucero de colecta con el objetivo de respaldar el Teletón 2025 y la próxima apertura del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en el municipio. Este espacio, que abrirá sus puertas este mismo año, brindará terapias y atención especializada a niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Durante el evento, el presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, exhortó a la ciudadanía a sumarse con aportaciones económicas:

“Por favor donen mucho, la niñez con discapacidad lo requiere para tratamientos y terapias. Estaremos contando muy pronto con el CRIT Los Cabos… todos somos Los Cabos y todos somos CRIT Teletón”.

La presidenta honoraria del DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, informó que se entregaron 100 alcancías para que cada una recaude al menos mil pesos, con la meta de reunir fondos suficientes para la operación del centro. Destacó que la unión de esfuerzos entre comunidad y autoridades es clave para convertir al CRIT en un referente de inclusión en Baja California Sur.

Por su parte, la delegada municipal, Karina de la O Uribe, subrayó la importancia del tradicional boteo:

“Como servidores públicos es nuestro deber apoyar; con la solidaridad de todas y todos podemos lograr grandes cosas”.

