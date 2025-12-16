Ayuntamiento de Los Cabos suspende tres negocios de pirotecnia en operativos con la Sedena

El Ayuntamiento de Los Cabos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), suspendió tres establecimientos que comercializaban juegos pirotécnicos sin los permisos correspondientes.

El secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, explicó que los operativos comenzaron hace unos días en Cabo San Lucas y San José del Cabo, siguiendo la instrucción del alcalde de reforzar la vigilancia sobre la venta de estos artefactos.

“Ya iniciamos con el primer operativo tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo. La Sedena regula los permisos de venta de pirotecnia y, de manera organizada. Ya suspendimos a tres negocios; eran tiendas pequeñas con cantidades limitadas, pero lo importante es que los ciudadanos sepan que estaremos pendientes de la venta y compra de estos artefactos”, señaló Rentería Santana.

El funcionario añadió que los operativos continuarán de manera permanente, y llamó a la ciudadanía a evitar la compra de pirotecnia ilegal y a reportar cualquier venta irregular, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la población.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas señaló que los accidentes relacionados con pirotecnia suelen aumentar principalmente antes de Navidad y Año Nuevo, períodos en los que se incrementa significativamente el uso de fuegos artificiales. En promedio, los bomberos reciben alrededor de 10 llamadas relacionadas con accidentes por pirotecnia durante estas fechas.