Ayuntamiento de Los Cabos proyecta 20 pavimentaciones y siete parques para 2026

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Obras Públicas, tiene contemplada la ejecución de 20 obras de pavimentación y la construcción de siete parques durante el año 2026, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los espacios públicos del municipio.

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, destacó que el mantenimiento y rehabilitación de vialidades es una prioridad permanente para la administración municipal, independientemente de la apertura de nuevas calles, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial en distintas zonas del municipio.

“Siempre es importante tener las carreteras y las vialidades con el mayor mantenimiento posible, independientemente que se vayan a hacer nuevas calles. Se van a realizar varias vialidades, por lo menos ahorita ya tenemos contabilizadas dentro de la dirección de Obras Públicas van hacer 20 pavimentaciones, además de otras adecuaciones como parques”.

LEE MÁS: Clausuran supermercado en CSL por fuga de gas LP y riesgo de explosión

El edil explicó que estos proyectos forman parte de un plan integral de obra pública, el cual contempla la participación de distintas dependencias municipales, así como la coordinación con fideicomisos y el Gobierno del Estado, a fin de concretar obras de impacto social en diversas colonias de Los Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO