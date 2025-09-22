Los Músicos colombianos B-King y Regio Clown fueron localizado muertos en Edomex

La Fiscalía del Estado de México (Edomex) confirmó el hallazgo de los cuerpos fallecidos de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado artísticamente como Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos desde el 16 de septiembre. Los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en Cocotitlán, en la zona limítrofe con la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía, personal de servicios periciales realizó la confronta de perfiles de los desaparecidos, encontrando coincidencia con dos personas reportadas como muertos en esa localidad. La investigación fue iniciada por homicidio, aunque no se han revelado detalles sobre la causa del deceso.

Los familiares de Sánchez lo identificaron formalmente este lunes en las instalaciones de la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla. Herrera también fue reconocido, confirmando así que ambos artistas eran los cuerpos encontrados en Cocotitlán.

El último video publicado por B-King en sus redes sociales fue el 15 de septiembre, en el que mencionaba sentirse agradecido y entusiasmado por su presentación en México. Regio Clown había anunciado su participación en un evento denominado Sin Censura. Independence Day, realizado en Álvaro Obregón.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó los hechos a través de su cuenta de X, asegurando que la violencia que afecta a jóvenes artistas está relacionada con políticas internacionales de drogas que calificó como fallidas.

Las autoridades mexicanas señalaron que continúan recabando testimonios y videos para esclarecer el paradero de los músicos en sus últimas horas con vida. Se presume que el último lugar en que fueron vistos fue un gimnasio en la colonia Polanco, donde habían acudido antes de reunirse con conocidos de Regio Clown.

El representante de B-King detalló que ambos músicos se hospedaban en un hotel de la avenida Masaryk y que la comunicación con ellos se perdió alrededor de las cuatro de la tarde del 16 de septiembre. Sus teléfonos dejaron de responder y no lograron reencontrarse con su equipo de trabajo.

La noticia de los músicos muertos generó consternación en la comunidad artística y en redes sociales. Personalidades como J Balvin y Jowell expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y exigieron justicia para esclarecer el crimen.

Las autoridades del Estado de México (Edomex) y de la Ciudad de México (CDMX) trabajan de manera conjunta para identificar posibles responsables. La investigación continuará en los próximos días, con el objetivo de determinar si el caso está relacionado con crimen organizado.