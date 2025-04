Bacheo avanza en Los Cabos; rehabilitan 80% de la Transpeninsular

Calles llenas de baches siguen siendo una de las principales quejas de peatones y automovilistas en Los Cabos. Para atender el problema, el Ayuntamiento lanzó el programa “Caza Baches”, con el que busca tapar alrededor de mil baches en distintos puntos del municipio.

El director de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro, explicó que además de atender calles locales, también han estado trabajando en la carretera Transpeninsular, una vialidad clave que conecta Cabo San Lucas con San José del Cabo. Según dijo, ya se ha rehabilitado el 80% de esa vía con autorización y apoyo del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y en coordinación con la Guardia Nacional

“Debido a que no está tan ágil en el tema, y no quiero decir que no lo están atendiendo por parte de la SICT la carretera Transpeninsular. El tema de los cuatro carriles es muy sentido para la población, ya que esta vialidad comunica Cabo San Lucas con San José del Cabo. Recordemos que está vialidad estaba llena de baches, ahorita en ese tema nos instruyó el alcalde que entendiéramos el tema y que apoyaremos a la SICT. Hemos estado en coordinación con la Guardia Nacional; con la autorización del Centro SICT para atender el tema de la carretera Transpeninsular. Nos falta algo por atender, un mínimo de un 15% “.