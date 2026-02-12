Terminan bacheo en puente Centenario; Caza Baches sigue en El Chamizal

El XV Ayuntamiento de Los Cabos informó que concluyeron los trabajos de bacheo en el puente Centenario, en el tramo que conduce hacia la comunidad de La Playa, como parte del programa institucional “Caza Baches”, enfocado en mejorar la seguridad vial y la movilidad.

Las acciones se realizaron por instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez y bajo la supervisión de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos. La autoridad municipal precisó que se priorizan vialidades con alto flujo vehicular para garantizar traslados más seguros a la ciudadanía mediante el programa Caza Baches.

De manera paralela, el programa Caza Baches continúa en la colonia El Chamizal, específicamente sobre la calle Paseo de Los Marinos, donde se desarrollan labores de mantenimiento y rehabilitación de la carpeta asfáltica para optimizar la circulación y mejorar las condiciones de tránsito.

El Ayuntamiento reiteró que Caza Baches se mantiene como una estrategia permanente para fortalecer la infraestructura vial, al permitir atención oportuna en distintos puntos del municipio y generar beneficios tanto para automovilistas como peatones.

Finalmente, la administración municipal subrayó que seguirá con trabajos de mantenimiento y rehabilitación de vialidades prioritarias, enfocadas en aquellas con mayor impacto en la movilidad y la seguridad vial, como parte de una política de atención constante a las necesidades de la población.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/