Baches en Cabo San Lucas agravan riesgo de accidentes

El aumento de accidentes viales en Cabo San Lucas podría estar relacionado directamente con el mal estado de las calles, en particular con la presencia de baches en puntos de alta afluencia vehicular. Así lo advirtió Juan Carbajal, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, quien aseguró que este factor ha sido señalado por numerosos ciudadanos en las últimas semanas.

Vecinos de la zona de El Tezal han manifestado su preocupación por el deterioro de la carpeta asfáltica, especialmente en la entrada principal a Cabo San Lucas, donde aseguran que los baches han sido detonantes de múltiples percances viales recientes.

“Si podríamos decir que el factor del estado de las calles, los baches en especial sí puedan estar incrementando los accidentes. Hemos recibido quejas y reportes de vecinos del Tezal que los baches que están sobre la carretera a la entrada de Cabo San Lucas, sienten que han sido el origen de los últimos accidentes, señalo.”

El comandante agregó que, aunque no es función del cuerpo de bomberos determinar las causas oficiales de los siniestros, los reportes ciudadanos deben ser tomados con seriedad por las autoridades competentes.

“Esto pudiera ser cierto, pero sin embargo quien debe afirmar esto es la autoridad competente. Creemos que tiene que ver, ya que el automovilista trabaja a altas velocidades y en ese afán de tratar de esquivar el bache, volantea y puede perder el control del vehículo, comentó.”

Los reportes por baches y calles en mal estado no son nuevos en Cabo San Lucas, pero han aumentado en los últimos meses, a la par del incremento en los incidentes viales. La situación ha generado preocupación entre cuerpos de emergencia, quienes constantemente atienden accidentes provocados por condiciones adversas en la vía pública.

Carbajal subrayó que las zonas con mayor velocidad de tránsito son especialmente peligrosas, ya que los conductores pueden perder el control al intentar esquivar un bache, generando accidentes que en algunos casos han tenido consecuencias graves.

Mientras tanto, los propios ciudadanos continúan alertando sobre el riesgo latente que representa el deterioro de las calles y exigiendo una pronta respuesta de las autoridades locales.