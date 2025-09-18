Baches gigantes obligan a frenar en seco en la carretera Todos Santos–Cabo San Lucas

El mal estado del kilómetro 1.9 de la carretera Todos Santos–Cabo San Lucas, a la altura de la colonia Lomas Altas, ha convertido este tramo en un punto crítico para los automovilistas. Los baches profundos obligan a frenar bruscamente, provocan daños en las suspensiones y causan retrasos diarios a quienes transitan por la zona.

Durante un recorrido realizado por CPS Noticias y Tribuna de México, se constató que tanto vehículos particulares como camiones de carga caen de forma constante en los baches. Esta situación ha generado molestia y preocupación entre los conductores, quienes usan esta vialidad para trasladarse a sus trabajos o realizar entregas comerciales.

⚠️ Automovilistas principales afectados

Bernardo Islas, automovilista de la zona, calificó la situación como peligrosa y criticó la falta de atención por parte de las autoridades municipales.

“Nefasta, hermano. Aparte de que es un peligro para la ciudadanía, imagínate para los autos. Es lo que debe hacer el gobierno: reparar los baches. La recolección de basura también, porque por eso hay tanta mosca”.

Por su parte, Josué, quien transita diariamente por este tramo, señaló que el estado de la carretera afecta sus tiempos de trabajo y la condición de su vehículo.

“Estamos muy afectados por esta situación. Todos los días pasamos por aquí. Los baches dañan la suspensión y hacen que el trayecto sea más lento. Tardo más en llegar con los clientes; es muy tardado”.

🌧️ Lluvias agravaron el deterioro

Las precipitaciones recientes han empeorado el estado del asfalto en Lomas Altas, profundizando los baches y provocando congestionamientos durante las horas pico.

Ante esta situación, habitantes y conductores hacen un llamado al Ayuntamiento de Los Cabos para que se atienda el problema de raíz. Exigen una pavimentación completa, en lugar de reparaciones temporales que solo postergan la solución.

