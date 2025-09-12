Baches y socavones complican la movilidad en Los Cabos

Las recientes lluvias en Los Cabos dejaron calles con baches, socavones y escurrimientos de tierra. La situación complica la movilidad de vehículos y peatones y aumenta el riesgo de accidentes. Este problema se repite cada temporada de tormentas.

Opiniones de los vecinos

En un sondeo realizado por CPS Noticias, habitantes coincidieron en que el mal estado de las vialidades no solo retrasa los trayectos, también eleva la posibilidad de choques.

“El estado de las calles es feo porque se empezaron a hacer baches, socavones en todas las calles y está muy feo (…) es un poco complicado tanto para peatones como para conductores, es complicado porque a veces, a raíz de eso se ocasionan accidentes”, expresó Manuel.

Carlos, otro vecino, lamentó que los daños se extiendan por casi todas las vialidades y teme que las reparaciones se retrasen.

“Está problemático, donde quiera hay hoyos y no hay forma de librarlos (…) yo pienso que están esperando que pase la otra tormenta para poder empezar a trabajar porque si lo hacen ahorita, pues va a venir la otra tormenta va a quedar todo igual”, señaló el Sr. Carlos.

Afectaciones en la vida diaria

Ante el deterioro de las calles, vecinos como Paul han tenido que salir hasta hora y media antes de lo habitual para llegar a tiempo.

“Ahorita lo que hay que hacer es levantarse temprano, una hora u hora y media adelantado y si se quiere llegar temprano a un compromiso que tengas pues desde las 06:30 de la mañana ya puede, que es cuando está más o menos libre (…) están haciendo obras de trabajo pero se comprende y va a quedar todo bien, hay que aguantar un poco”, agregó el Sr. Paul.

Llamado a las autoridades

Automovilistas y habitantes señalaron que los baches y socavones ya forman parte de la rutina diaria. Además de provocar retrasos y daños en los vehículos, representan un peligro constante. Pidieron al gobierno municipal una intervención inmediata para restablecer la movilidad y reducir los riesgos.

