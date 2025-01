Baches y daños en la avenida Pescadores generan preocupación en San José del Cabo

En múltiples ocasiones, conductores han reportado la presencia de baches frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la avenida Pescadores, colonia Aguajitos de San José del Cabo. Ciudadanos y usuarios de la CFE han solicitado a las autoridades atender con urgencia esta problemática.

Uno de los baches, ubicado en una vialidad de alto tránsito, lleva semanas sin ser reparado, afectando la movilidad de conductores y peatones. Carlos Martínez, quien acudió a las instalaciones de la CFE, comentó lo difícil que resulta circular por esta avenida y otras vialidades de la cabecera municipal.

“Todas las calles están así, todas, cuando uno no cae en un bache cae en otro, uno cae (…) que trabajen, si no tienen presupuesto que lo pidan pero que trabajen, porque así nomás que usted se vaya a aplastar a la silla presidencial no se vale… a todo el mundo le hace falta ir un poquito más rápido, más seguros, que no vaya uno a destruir su carro en un bache, topes innecesarios en calles que no tienen el por qué tener topes, pero bueno”, expresó el ciudadano Carlos Martínez.