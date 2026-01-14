Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro, lideran nominaciones en Premios Lo Nuestro 2026

La edición número 38 de la prestigiosa gala, que se llevará a cabo en el Kaseya Center, Miami., ha revelado a sus protagonistas principales. Entre ellos, Bad Bunny comparte el liderazgo en cantidad de menciones junto a figuras como Carín León, quien también suma diez candidaturas en diversas categorías que abarcan desde Artista del Año hasta colaboraciones destacadas.

El talento puertorriqueño de Bad Bunny compite fuertemente este año gracias a su producción discográfica y éxitos individuales, consolidándose nuevamente como un referente global de la música urbana y pop.

La competencia de Bad Bunny y las grandes estrellas

Junto al éxito de los líderes, el cantante Myke Towers tambié figura con diez nominaciones, igualando la marca principal del certamen. Por su parte, Rauw Alejandro se posiciona en el top con el mismo número de candidaturas, destacando su trabajo en giras y álbumes durante el último año.

La representación colombiana es encabezada por Karol G, quien se consagra como la artista femenina más nominada con ocho menciones, incluyendo su participación en el éxito colaborativo junto a J Balvin, Maluma, Beéle y otros exponentes del género.

Dentro del género regional y nuevas fusiones, Fuerza Regida y el joven Xavi han logrado irrumpir con fuerza, acumulando ocho y siete menciones respectivamente. Asimismo, figuras consagradas como Alejandro Fernández y la estrella mundial Shakira mantienen su vigencia con seis candidaturas cada uno, reafirmando el poder de sus recientes giras y sencillos pop.

La lista de talentos se extiende con la presencia de Elena Rose, quien brilla en el ámbito pop y compositivo con seis opciones al premio, y la banda Morat, que compite en categorías de grupo y álbum pop. Todos ellos se darán cita el próximo 19 de febrero para celebrar la diversidad de la música latina.

