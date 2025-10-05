Bad Bunny responde a las críticas por su participación en el Super Bowl

Lee más: Bad Bunny sorprende como “Quico” en Saturday Night Live y responde críticas por el Super Bowl

Una parte de los conservadores se quejaron amargamente de la decisión de la NFL de dar el papel protagonista de la final a un artista que canta principalmente en español y que se niega a actuar en el territorio continental de Estados Unidos.

Bad Bunny no rehuyó el tema en el estreno de la temporada 51 de “Saturday Night Live”.

“Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en show de medio tiempo del Super Bowl”, dijo entre los vítores del público en los estudios de la NBC en Nueva York.

“Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News”, expresó el cantante. A continuación mostró un video montaje con palabras dichas por personalidades de la cadena y políticos republicanos para construir la frase: “Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente”.

“Estoy muy emocionado por actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz”, agregó el puertorriqueño.

Para el cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, su designación para la final de la NFL es una victoria “especialmente” para todos los latinos “en el mundo entero y en Estados Unidos”.

“Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar”, añadió en español.

Luego volvió al inglés para concluir: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

El Super Bowl está previsto para el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.