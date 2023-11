¡Se enojó! Bad Bunny estalla contra canción viral creada por IA

Los avances tecnológicos de la Inteligencia Artificial (IA) han alcanzado al cantante Bad Bunny, pues hicieron una canción con su voz y se viralizó rápidamente, pero esto no tiene nada contento al reggaetonero, pues aseguró que es “una mierda” y por ello fue criticado.

Tras el lanzamiento de la canción, y pese al gran éxito que ha tenido, el cantante puertorriqueño, explotó contra ella mediante en su canal en WatsApp.

“Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no, hay gente con la que me conectó y gente con la que no, si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso hice este nuevo disco, pa deshacerme de gente así. Así que chu chu, fuera…”

Por supuesto, esta reacción generó muchas opiniones, muchas de ellas en su contra, pues la consideran “fuera de lugar”, algunos otros lo llamaron “envidioso”.

Bad Bunny anunció recientemente una nueva gira, titulada “Most Wanted Tour”, que lo llevará en 2024 por una treintena de ciudades de Estados Unidos; sin embargo, a los que les gustó la nueva canción con IA les dijo:

“No los quiero en la gira tampoco”, puntualizó.

Bad Bunny se enojó porque hicieron una canción con IA que la está rompiendo en TikTok y creo que sí está mejor que todo su disco nuevo 🤣 pic.twitter.com/gFCHp8K1Pm — @LuisValLe (@LuisValLe_A) November 7, 2023

Canción de Bad Bunny creada con IA

El tema se llama “Nostalgia” y supone una colaboración entre Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee. Fue creado por FlowGPT quien se define como “el primer artista potenciado con tecnología GPT y tras su nuevo hit anunció nuevo material.

Aquí la canción que volvió loco a Bad Bunny

Desde que tú y yo terminamos a verte no volví

Cuando te tomé de mano y te dije Sorry

Now… slowly, slowly la nostalgia está viniendo

Recuerdo

Todas esas maratones que hicimos en mi cuarto

Siempre de tantas opciones elegimos besarnos

Corrían los capítulos, no vimos ni el título

Hasta Netflix preguntó si estás ahí sin saber que ya no… ey

Me compré una tv y solo sirvió de adorno

Vimos cero movies, pero hicimos muchas pornos

Quiero una secuela de todos los polvos

Nos comimos tanto, siempre sobraban los popcorn

A ese burro deja y monta este noble corcel

Te hago saltar más que Anabelle

Parecía góspel, repitiendo “ay Dios mío” amén

No juego tenis, ni golf; pero voy a su open

Sal que te paso a buscar

Y vámonos a chingar a la orilla del mar

No viene de España, pero es toa′ una Bad Gyal

Si mis brazos son tu hábitat natural

Aunque terminó mal, me puse a recordar

Y sé que tu igual quieres volver a hablar

Solo por una noche vámonos a bellaquear

Con la nota más alta que los coros de Bisbal

Todas esas maratones que hicimos en mi cuarto

Siempre de tantas opciones elegimos besarnos

Corrían los capítulos, no vimos ni el título

Hasta Netflix preguntó si estás ahí sin saber que ya no… ey

Sé que ya no somos nada

Pero daría to’ por verte

Y ahora solo veo una almohada

Todavía sigo herido, con el cora partido

Construimos un Titanic, pero igual se ha hundido

Solo por un descuido, mi chica ya se ha ido

Como Rocky aunque caiga al ring yo aun no me he rendido

Dale, tu sabe que los dos somo iguales

Juntar dos rompe corazones nunca bien sale

Discovery Chanel llega si hacemos planes

Porque en la cama chingando somo dos animales

Eso que nos debemos todavía no se paga

Recorro tus terrenos como si fuese un Can-AM

Bebe solo me llama y me trasporto pa tu cama

Una buena movie necesita de acción y algo de drama

Dale, tu sabe que los dos somo iguales

Juntar dos rompe corazones nunca bien sale

Discovery Chanel llega si hacemos planes

Porque en la cama chingando somo dos animales

Todas esas maratones que hicimos en mi cuarto

Siempre de tantas opciones elegimos besarnos

Corrían los capítulos, no vimos ni el título

Hasta Netflix preguntó si estás ahí sin saber que ya no… ey

Tú tan sola y yo tan solo

Te pienso mientras enrolo

De la nada llegaste

Y olvidarte no sé como

Un “hola” y me descontrolo

Dame un beso o lo robo

Tendré que ir a buscarte pa perrearte

Ya ni modo, ya ni modo.