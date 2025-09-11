Bad Bunny evita conciertos en EEUU por riesgo de redadas migratorias

El artista explica el por qué no habrá gira en Estados Unidos.

“Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio”, explicó el músico de 31 años en una entrevista publicada el miércoles, citando en particular el “problema” de la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a sus salas de conciertos.

LEER MÁS: Jezzini reaparece en Venga La Alegría como “Zinni” tras hipnosis espiritual

“Es algo de lo que hemos hablado y que nos preocupaba mucho”, añadió el artista, que el domingo finaliza una residencia de 30 conciertos que impulsó el turismo en su isla natal, Puerto Rico, territorio caribeño vinculado a Estados Unidos.

El artista señaló que los latinos y puertorriqueños en Estados Unidos pueden viajar a cualquier parte del mundo, mientras su gira recorrerá Latinoamérica, Australia y Europa entre noviembre de 2025 y julio de 2026.

Con la política de detenciones masivas del presidente Trump, en junio se alcanzó un récord de 60.254 personas detenidas por inmigración, frente a 40.500 en enero, según datos de la AFP. En Puerto Rico, donde el ICE también actúa, 500 inmigrantes —principalmente dominicanos— fueron detenidos en los cuatro meses posteriores al regreso de Trump, informó Rebecca González-Ramos a NPR

LEER MÁS: Se confirma la fecha de estreno para “Star Wars: Starfighter” protagonizada por Ryan Gosling

En Puerto Rico, donde el ICE también opera, 500 inmigrantes -en su mayoría dominicanos-, fueron detenidos en los cuatro meses siguientes al regreso de Trump al poder, informó una responsable local de esta agencia, Rebecca González-Ramos, en una entrevista en la radio pública estadounidense NPR.

En junio, el propio Bad Bunny publicó en sus redes sociales el video de una intervención en la isla.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento