¡Noche de gloria en los Grammy 2026! Conoce aquí a los ganadores: Lista completa

¡La música se fue de fiesta! La 68ª edición de los premios Grammy concluyó con una jornada maratónica donde se repartieron un total de 95 premios. Entre aplausos de pie y actuaciones que nos pusieron la piel de gallina, la Academia reconoció a los proyectos que dominaron nuestros audífonos durante todo el año.

En Tribuna de México no solo te traemos el chisme de quién brilló en la alfombra, sino lo que de verdad importa: la lista de quienes ya tienen un nuevo trofeo en su vitrina.

Bad Bunny hizo historia: el primer álbum en español en ganar el premio mayor

Lo que parecía imposible sucedió. Tras décadas de dominio del idioma inglés en las categorías principales, Bad Bunny rompió el “techo de cristal” de la Academia. DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió oficialmente en el primer álbum grabado totalmente en español en ganar Álbum del Año en la historia de los Grammy.

Benito Martínez Ocasio, visiblemente emocionado, subió al escenario para recoger el primero de sus tres premios de la noche, dejando claro que el español ya no es un “género”, sino el lenguaje del éxito mundial. Sus triunfos incluyeron:

Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS .

Mejor Álbum de Música Urbana: Consolidando su liderazgo en el género.

Mejor Interpretación de Música Global: Por su hipnotizante tema “EoO”.

Kendrick Lamar: El Rey de los récords con 5 estatuillas

A pesar del terremoto cultural provocado por el boricua, el rapero Kendrick Lamar se erigió como el máximo ganador numérico de la jornada. Lamar no solo se llevó cinco estatuillas, sino que hizo historia propia al superar el récord de Jay-Z, convirtiéndose en el rapero más premiado de todos los tiempos.

Sus victorias más sonadas fueron:

Grabación del Año: Por el tema “luther”, junto a SZA.

Mejor Álbum de Rap: Por su aclamado disco GNX.

Lista Completa de Ganadores: Los nombres que dominaron el 2026

Aquí los ganadores de las categorías que paralizaron al mundo:

Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Grabación del Año: “luther” – Kendrick Lamar & SZA

Canción del Año: “Wildflower” – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean

Mejor Álbum de Música Urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Mejor Álbum de Rap: GNX – Kendrick Lamar

Mejor Álbum Pop Vocal: MAYHEM – Lady Gaga

