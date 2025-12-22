VIDEO: Bad Bunny y J Balvin se reconcilian ante miles de fans en CDMX

El Estadio GNP presenció un suceso histórico para el género urbano la noche del pasado domingo 21 de diciembre. Benito Martínez concluyó su serie de ocho presentaciones en la metrópoli con un invitado que causó un asombro total entre la audiencia.

J Balvin apareció de manera inesperada sobre la tarima para acompañar al artista puertorriqueño en el cierre de su gira. Este encuentro marcó el punto final a un periodo de distanciamiento mediático que existió entre estas dos figuras mundiales.

Los intérpretes unieron sus voces para entonar el éxito “La Canción” ante los gritos de miles de fanáticos eufóricos. El momento quedó capturado en video por los asistentes y ya es tendencia viral en las plataformas digitales.

¿Cómo fue el emotivo mensaje de madurez que se dedicaron?

El cantante colombiano tomó el micrófono para asegurar que los conflictos del pasado ya no tienen importancia en su presente. Él destacó que ambos son ahora hombres que ponen en alto el nombre de la cultura latina en todo el mundo.

Bad Bunny respondió a estas palabras con una declaración de afecto recíproco y respeto profundo hacia su colega. Esta octava fecha del tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” será recordada como el pacto de paz más importante de la música actual.

