Bad Bunny es nombrado el nuevo Rey del Pop según Forbes

Forbes ha anunciado en su más reciente edición que Bad Bunny ahora ostenta de manera oficial el título del “Rey del Pop”, lo que ha generado controversia en redes sociales.

“El Conejo Malo” ha encabezado la portada de la revista en su última edición, donde es nombrado de esta manera, supuestamente por sus logros en la industria musical, al destacar en plataformas digitales como Spotify y YouTube.

Según Forbes, el cantante puertorriqueño ha alcanzado las poco más de 35,9 mil millones de reproducciones en Spotify, superando a artistas como Justin Bieber, Ed Sheeran y Taylor Swift. Además de que su canal de YouTube ha acumulado más de 32 mil millones de visitas, posicionándolo como uno de los artistas más influyentes del momento.

Asimismo, la revista elogió su capacidad para aprovechar el poder del streaming y las redes sociales, así como su asociación con marcas como Gucci, Adidas y WWE, lo han llevado a convertirse en una figura global.

Pero además resaltó que el intérprete de “Yo perreo sola” ha generado alrededor de $88 millones en ganancias por giras mundiales y ha mantenido el título del artista más escuchado durante tres años consecutivos.

Sin embargo, la noticia ha generado indignación entre algunos usuarios, quienes consideran que el título del “Rey del Pop” debería reservarse exclusivamente para Michael Jackson y exigen que la revista se retracte.

Pero también hay quienes consideran que el cantante podría ser reconocido como el “Rey del género urbano”, ya que el título de “Rey del Reguetón” sigue en disputa entre Daddy Yankee y Don Omar.

