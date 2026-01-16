Bad Bunny promete que “el mundo bailará” en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026

A menos de un mes del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), el cantante puertorriqueño Bad Bunny elevó la expectativa de su participación en el tradicional show del medio tiempo al compartir un adelanto en video en sus redes sociales invitando a todos a bailar durante su presentación.

En el breve clip promocional, que circula ampliamente en plataformas sociales, el artista aparece acompañado de personas de diferentes edades, razas y estilos al ritmo de su tema “Baile Inolvidable”, anticipando un espectáculo que combinará ritmos latinos con su estilo urbano y que promete unir a la audiencia con música, energía y movimiento.

Bad Bunny, ganador de múltiples premios Grammy y uno de los artistas latinos más influyentes del momento, será el encargado de encabezar el show del medio tiempo, uno de los momentos más vistos del evento deportivo más seguido en Estados Unidos y el mundo.

Previo a la publicación del video, el intérprete afirmó que su presentación va “más allá de mí mismo” y está dedicada a su cultura, su gente y quienes lo precedieron, en un mensaje que resalta la importancia de sus raíces puertorriqueñas y la representación latina en este escenario global.

El tráiler, impulsado también por Apple Music, enfatiza que su espectáculo busca ser una celebración inclusiva donde “el mundo bailará”, consolidando la expectativa de un show vibrante, repleto de ritmo y con un mensaje de unidad cultural.

Bad Bunny toma el relevo de otras figuras destacadas que han marcado historia en los shows de medio tiempo del Super Bowl, convirtiéndose en una figura emblemática que pretende dejar una huella tanto musical como cultural en uno de los escenarios más grandes del entretenimiento internacional.

