Bad Bunny sorprende como “Quico” en Saturday Night Live y responde críticas por el Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió al público estadounidense al caracterizarse como “Quico”, uno de los personajes más icónicos de la serie mexicana El Chavo del 8, durante una participación especial en el programa Saturday Night Live (SNL).

La parodia formó parte de un homenaje a la cultura popular latinoamericana, donde el artista recreó escenas ambientadas en la vecindad, acompañado de otros actores que representaron a personajes del programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

Un guiño a la televisión mexicana

Bad Bunny apareció con el clásico atuendo de Quico: gorro azul marino, shorts y el característico gesto inflado de mejillas. Su interpretación combinó humor y nostalgia, generando una reacción inmediata en redes sociales, donde los fans destacaron el gesto como un reconocimiento a la comedia mexicana que marcó generaciones en América Latina.

Lee más: Minoristas en Estados Unidos acusan a Trump de dañar Halloween

Además de sorprender al público con un sketch inspirado en El Chavo del 8 donde se caracterizó como “Quico”, el cantante puertorriqueño Bad Bunny también destacó con su monólogo, donde respondió con humor e inteligencia a las críticas por su próxima presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Un monólogo que celebra la representación latina

En su intervención inicial, Bad Bunny bromeó sobre la atención mediática que ha recibido desde que se anunció su participación en el Super Bowl. Posteriormente, el artista se dirigió al público en español y dedicó un mensaje de orgullo hacia la comunidad latina:

“Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas… más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”.

Con este mensaje, Bad Bunny reafirmó su papel como una de las voces más representativas del talento latino en la música y la cultura global.