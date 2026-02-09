¡Rey absoluto! Bad Bunny rompe el récord de audiencia en la historia del Super Bowl

La música latina ha alcanzado la cima del mundo deportivo. En primer lugar, el show de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, se convirtió oficialmente en el más visto en la historia del evento. Asimismo, según reportes oficiales emitidos tras el duelo en Santa Clara, el espectáculo alcanzó la impresionante cifra de 135.4 millones de espectadores, superando por amplio margen cualquier registro previo en la NFL.

El éxito no fue solo numérico, sino simbólico. De hecho, esta fue la primera vez en la historia que el show principal se interpretó íntegramente en español. Debido a esto, la presencia de invitados de la talla de Lady Gaga y Ricky Martin elevó la producción a un nivel global. Por lo tanto, la combinación de reguetón, trap y una puesta en escena visualmente impactante logró capturar la atención de audiencias que antes se resistían a los ritmos urbanos.

Superando a las leyendas

Por otro lado, la magnitud del logro se entiende mejor al compararlo con otros shows icónicos. Por ejemplo, el legendario Michael Jackson reunió a 90 millones en 1993, mientras que el aclamado show de Kendrick Lamar y Dr. Dre en 2022 alcanzó los 118 millones. Sin embargo, Bad Bunny pulverizó esas marcas. Por esta razón, la industria musical hoy reconoce al puertorriqueño no solo como un fenómeno del streaming, sino como el referente más influyente de la cultura pop contemporánea.

El nuevo estándar del espectáculo

Sin duda, lo ocurrido en el Levi’s Stadium marca un antes y un después en la selección de artistas para la NFL. No obstante, las críticas iniciales por el idioma se disiparon ante la abrumadora respuesta del público. En resumen, el “Conejo Malo” demostró que el idioma no es barrera para la grandeza comercial. De igual forma, este récord consolida el poder de la comunidad latina en los Estados Unidos, posicionándola como el motor principal de consumo en los grandes eventos.

Finalmente, Bad Bunny cierra este capítulo de su carrera con un récord que parece difícil de superar en el corto plazo. En conclusión, el Super Bowl LX será recordado tanto por la victoria de Seattle como por la consagración mundial del reguetón. Con estas acciones, el artista boricua deja claro que su legado es mucho más que música; es un cambio cultural que ha transformado la escena del entretenimiento global.

